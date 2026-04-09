台中市臨托點只有14處遭質疑比不上桃園 社會局:今年會再增加17處

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社會局長廖靜芝表示，今年臨托點增加十七處。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕現代家庭多半是夫妻一同工作，但是若是工作上臨時有事，家長就要臨托，市議員張廖乃綸今天在市議會質疑，台中市只有14處臨托，但是桃園有56處，比中市多了3倍，少子化的嚴重，就是因為托育問題讓年輕人不敢生，要求臨托點要增加，讓家長面臨公司臨時要加班可放心臨托。

社會局長廖靜芝表示，今年臨托點會再增加17處，加起來共31處，現在尋求適合地點。

市議員張廖乃綸指出，台中少子化嚴重，去年生育率為千分之4.44，比前年的千分之5.65還少，她要求市府要努力，要改善托育環境。

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張廖乃綸表示，台中市臨托只有14處，但是桃園有56處，比中市多3倍，而台中市服務的人次為900多人次，桃園服務1296人次，都比中市府高。

張廖乃綸表示，桃園市申請非常方便，只要在前一天12點申請，第2天保母就可到指定的地方服務，台中市政府卻沒有桃園市來得方便，應該改善。

廖靜芝表示，雖然台中市只有14處，但服務人次並不少，今年臨托點會再增加17處，加起來共31處，現在尋求適合地點。

市議員張廖乃綸要求市府增加臨托點。(記者蘇金鳳攝)

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