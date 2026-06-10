台中市與德國哥利茨縣互贈紀念品 (圖)

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出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲不敢置信。第一個趕到醫院、與傅子純情同姊弟的高欣欣透露，她抵達醫院時傅子純已離世，見到對方遺容難以接受哭喊「在搞什麼東西呀」，並曝光遺孀現況。
芒種財氣大爆發！這生肖、星座雙榜首強勢吸金 獎金分紅領到手軟
6/5進入芒種時節，萬物生機蓬勃之際，財運也悄悄醞釀著一波豐收。小孟塔羅雲蔚老師分享芒種期間財運最旺的生肖與星座排行。他指出，上半年的辛勤付出，即將在這段時間看見實質回報，提醒大家把握這波賺錢好時機。
凍齡女神2／陳匡怡轉戰餐飲業盼40歲結婚 「台大五姬」的她被BBC拍成紀錄片
氣質古典的陳匡怡因就讀國企系被稱為「國企匡」，曾演出周杰倫《說好的幸福呢》MV，並以《我可能不會愛你》爆紅，但後來因身體狀況淡出演藝圈。日前陳匡怡久違出席記者會，透露自己轉戰餐飲業，跟朋友一起創業，目前她是品牌總監，坦言時間與金錢是創業最大的挑戰。目前38歲...
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「PC硬體大廠」已見明年訂單！董座直言股價委屈 今年前5月營收首破2000億
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導國內電腦硬體大廠技嘉（2376）今（９）日舉辦股東會，董事長葉培城表示，AI基建需求依然強勁，目前訂單能見度已經看到2027...
梅雨解渴…這座水庫「暢飲」4300萬噸居冠！進帳量前3名有2座在南部
受滯留鋒面及西南氣流影響，台灣連日下起大雨或豪雨，全台水庫預期可進帳逾2億噸水，這次南部水庫大補水，其中，曾文-烏山頭水庫系統預期可進帳4300萬噸水，居全台水庫之冠，蓄水率回升至14.3%，一解南部旱象。
八卦山下嚴重事故！休旅車「猛撞牌樓翻覆」
昨（9日）晚間，彰化八卦山牌樓前發生翻車事故。一輛休旅車疑因雨天路面濕滑失控撞上牌樓立柱後翻覆，巨大撞擊聲驚動路過民眾，所幸車上人員僅受輕傷，未送醫治療。
捕手群對佐佐木朗希猛灌雞湯奏效！洛媒：曾孤獨的怪物在美國得到支持
洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希前一場先發用一場7局無失分10K表現證明自己，這是他旅美以來最多三振的一次先發，最快球速達100.6英哩（約161.9公里）更是刷新旅美以來的例行賽最速紀錄，洛杉磯媒體《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）近日揭密，主戰捕手史密斯（Will Smith）和牛棚捕手Francisco Herrera是如何給予他心靈上的鼓勵，該媒體甚至形容，「曾孤獨的怪物在美國得到支持」。
飛機餐誰家最好吃？長榮華航星宇掀論戰 一款飛機餐被推爆
搭機出國時，飛機餐好不好吃絕對是關鍵！一名喜歡長榮航空飛機餐的女網友習慣出國都選搭長榮航空，但偏偏媽媽卻是華航的忠實粉絲，讓她趕緊上網發文求救，詢問大家的飛機餐喜好。這篇貼文成功吸引大量網友討論，意外讓星宇航空成為飛機餐界的高人氣指標。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
交大碩士生期末報告剛寫完 窗炸裂驚醒：像打雷地震
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唐綺陽 6 月星座運勢｜巨蟹三行星齊聚受矚目 12 星座水逆、感情、工作一次看
星座專家唐綺陽在6月星座運勢直播中指出，6月整體能量進入「火象主導、節奏加快」的交接期，也正好遇到節氣交接（夏至前後），氣場與環境變動劇烈，使整體局勢更不穩定，也更容易出現突發事件與結構性轉變。這是一段「轉折密集期」，包含工作、關係、人生方向，都可能出現明顯分界。
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
年賺5百萬被動收入！56歲侯昌明消失螢光幕 半退休「驚人近況」曝光
56歲侯昌明和曾雅蘭婚後育有一雙兒女，一家四口家庭生活美滿，已半退休的侯昌明先前曾透露夫妻倆長年投資房產、股票跟基金，一年有500萬被動收入，兩個小孩在美國紐約求學4年估計燒3千萬。近期全家展開日本之旅，正當一家人在關西機場前往京都的電車上享受假期時，一場因搬運行李而起的異國偶遇，意外觸動了他的內心深處，讓他有感而發。蔡維歆
蔣萬安被酸沒料？她揭「1致命關鍵」：很沒存在感的市長
不少人認為台北市長蔣萬安「沒料」，甚至被批評法學知識差。對此，網紅陳沂表示，看了蔣萬安的學經歷、施政表現後，並不覺得他沒料，「只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯」。
偵查隊分隊長陷貪瀆風波！涉洩密臨檢勤務給電子遊戲場…遭自家人拘提
嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長遭檢舉，跟某連鎖電子遊戲場關係密切，疑有涉嫌洩露臨檢勤務及貪瀆情事，檢調昨天（9日）發動搜索，並拘提，帶回何男在內7人到案，詳細案情仍待釐清，所屬分局強調，基於維護警察風紀，秉持勿枉勿縱，同仁如有涉案，從重議處，嚴懲不貸。
村上宗隆讓長年墊底的白襪不一樣了！WBC美國隊教頭：他改變了球隊的思維
本季以一紙2年3400萬美元的相對低價買進的日籍重砲村上宗隆正默默的為芝加哥白襪隊帶來劇烈的改變，美媒《Last Word on Sports》引用了MLB Network 中，世界棒球經典賽（WBC）美國隊總教練Mark DeRosa的談話作報導，其中他直言「他（村上宗隆）改變了球隊的思維方式」。
台積電漲不動？外資連5砍6.4萬張 老手點出3大原因「留意這類股」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股昨（9）日加權指數噴發1,201.66點，漲幅2.76%，以44,704.44點作收。證交所統計，8日外資賣超938.51億元，9日再度重手調節...
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滿血回歸拚賺錢2／沈玉琳復工馬拉松式錄12小時 離場難掩病後疲累感
6月3日下午一輛載有糖炒栗子設備的貨車抵達台北市西門町後，現場眾人立刻投入搬運工作。包括潘若迪、馬力歐以及短今主動協助搬運大型鍋具與爐具等設備，而沈玉琳雖有意幫忙，身旁工作人員與夥伴顯然仍十分顧及他的身體狀況，多數重物都由其他人分擔，其中慢半拍的艾融也搶著...