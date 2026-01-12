台中市舉辦藥師節慶祝大會 16位績優藥師獲「藥事服務獎」

藥師節慶祝大會，表揚十六位在公共衛生與藥事照護領域表現卓越的藥師與藥劑生。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市藥師公會及大台中藥師公會舉辦藥師節慶祝大會，頒發一一四年度台中市「藥事服務獎」，表揚十六位在公共衛生與藥事照護領域表現卓越的藥師與藥劑生。

衛生局指出，獲獎名單依「台中市頒發藥事服務獎計畫」，四大藥事相關公會推薦具體事蹟優良人員遴選產生。

獲獎者長期投入第一線藥事服務，參與公益活動、協助國家防疫政策推動，在專業執行力與社會責任展現高度投入，為市民健康把關付出心力。

台中市食安處說明，市府推動多元、整合式的健康照護政策，創新發展「全人居家照護服務」，其中「居家藥事照護計畫」自民國一百年推動至今，透過藥師到宅訪視、用藥整合諮詢及高齡友善藥局服務，累計服務超過兩萬人次，有效提升長者及弱勢族群的用藥安全。

面對高齡社會加速來臨，食安處攜手藥事公會深化合作，強化長照服務體系與防制藥物濫用宣導網絡，透過藥事人員在社區深耕的專業力量，建構更綿密的健康安全防護網，市民在用藥照護安心、有感。