台中市行人、慢車違規罰單 12/1起可到超商繳費

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市行人、慢車違規及道路障礙等交通違規罰單，原本只能前往各警察分局或郵局臨櫃繳納。台中市警察局今天宣布，12月1日起可前往全國4大超商繳費。

台中市警察局交通警察大隊說明，原本民眾若收到行人、慢車違規或是在道路上堆積、置放雜物或違規設攤等類型的罰單時，僅能利用平日白天時間親赴各警察分局或郵局臨櫃繳納。

為強化行政效率，警方表示，經過近1年的作業規劃及測試，終於完成將此類罰單納入超商代收服務項目，12月1日起正式提供超商代收行人、慢車及道路障礙等交通違規罰鍰的新服務。

警方指出，屆時民眾可持違規通知單，至統一、全家、萊爾富、OK等超商的多媒體事務機列印繳費單，隨即在櫃檯直接繳款，完成繳費程序；整個過程僅需短短幾分鐘，無論是上班途中、午休時刻，甚至是深夜時段，都能簡單搞定，再也不必受時間限定。

警方強調，這項新措施的推行，大幅增加了罰鍰繳納的多重管道，擴展為遍布全國、24小時不打烊的「全面性」網絡；雖然繳費方式更加便利，但市警局還是再次呼籲市民能共同遵守交通規則，促進友善交通環境，才能享受從容不迫的交通秩序及安全。（編輯：黃世雅）1141127