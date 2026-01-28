台中市衛生局長曾梓展表揚績優醫療、公衛夥伴
【記者陳世長台中報導】感謝台中市醫療院所及衛生醫事相關單位長期投入公共衛生業務、共同守護市民健康，台中市政府衛生局今（28）日在市政府舉辦「114年度台中市衛生保健業務績優表揚典禮」，表揚176家醫療院所、藥局、公協會、基金會及照護機構等績優單位。典禮中共頒發1項感謝狀、5項獎項及1項認證標章，肯定各界在婦幼照護、癌症防治、慢性病防治、戒菸服務、預防及延緩失能，以及健康醫院推動等面向的卓越貢獻，攜手築起市民健康防線。
衛生局長曾梓展表示，市府持續以打造「全齡健康城市」為目標，在婦幼健康方面推動「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」，自109年推動以來已服務超過5,000名孕產婦，針對未滿20歲懷孕、孕期未規律產檢，以及涉及藥癮或心理健康等高風險個案，提供連續性的醫療衛教與社會福利支持，透過完善的追蹤與關懷機制，發揮關鍵守護成效。
在疾病預防與早期介入方面，衛生局指出，各衛生所積極結合醫療院所深入社區辦理癌症篩檢服務，提升市民就近接受檢查的便利性，114年全市五癌篩檢服務人次達62萬159人次；同時推動成人預防保健、B、C型肝炎篩檢及代謝症候群防治計畫，成果持續成長。114年成人預防保健利用率達34.53%，較113年提升12.10%；B、C型肝炎篩檢累積涵蓋率達62.3%，成長17.8%；代謝症候群防治診所增至435家，成長12.7%，並有4家醫院加入服務行列，收案人數達6萬1,425人，較113年大幅成長59.6%，協助民眾及早發現三高風險並即時介入改善。
衛生局也感謝全市311家戒菸合約院所提供專業戒菸藥物與衛教服務，114年戒菸服務人次達6萬9,560人，較113年增加4,777人次，顯示戒菸支持量能持續擴大；另有136家合作醫療（事）機構投入65歲以上長者功能評估服務，針對評估異常個案進行後續介入與資源轉介，114年完成評估人數達5萬5,569人，較113年成長31.7%，新增收案1萬3,405人，有效落實預防及延緩失能目標。
此外，台中市「健康醫院網絡」持續擴展，目前已有35家醫院加入，114年新增光田綜合醫院大甲院區及霧峰澄清醫院兩家院所，衛生局特於典禮中頒發實體標章，肯定其打造健康、安全與友善醫療環境的努力，落實健康促進政策。
曾局長強調，衛生局以守護市民健康為使命，攜手醫療院所與公衛夥伴，從孕前、孕期、產後到嬰幼兒、青壯年及高齡族群，秉持全人照護理念，推動婦幼友善照護、成人預防保健、癌症篩檢、戒菸服務及長者健康促進等多元措施，透過縱向串聯與橫向整合資源，提供更周全、可近的健康服務，全面守護市民健康。
