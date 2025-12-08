台中市調升化糞池廢除補助最高15萬 9月1日起溯及適用

台中市政府為降低住戶辦理化糞池廢除與污水管線改接的負擔，宣布自114年9月1日起調高補助金額，並溯及適用，市府表示，透天住宅與老舊建物因格局及裝修差異，改善成本普遍較高，此次調整補助標準旨在提高住戶接管意願，加速城市污水處理系統完善。

水利局說明，補助僅適用於公共污水下水道已開放接管的區域，社區大樓若完成化糞池或污水處理設施廢除並改善內部管線，地下層每套可補助6.5萬元；地面層透天住宅每套補助2萬元。若因地勢需增設污水坑與抽水設備，以克服無法靠重力排放的限制，則依地下樓層數提供10萬至15萬元不等補助。

水利局指出，住戶完成污水接管並廢除化糞池後，可改善污水倒流、異味及病媒蚊孳生等問題，並減少抽水肥與設備維護費用，每年可節省數萬元支出，同時也有助提升河川水質、推動低碳環境與污泥再利用，整體上能進一步提升台中市居住品質。