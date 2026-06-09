台中市調高勤務繁重加成最高每月增3,880元 市府：做警察同仁最堅強的後盾
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為慶祝115年警察節，台中市政府警察局今（9）日舉行警察節慶祝大會，由副市長鄭照新代表市長盧秀燕主持，表揚6位模範警察、6位警察獎章代表及23位績優人員，感謝警察同仁長年守護治安、交通及市民安全的辛勞與付出。鄭副市長也宣布，市府核定調高的勤務繁重加成及刑事加給已於今日正式入帳，最高每月可增加3,880元，希望以實際行動支持第一線員警，成為基層同仁最堅強的後盾。
鄭副市長表示，警察工作全年無休、晝夜不輟，台中能持續獲得宜居城市肯定，背後有賴每位警察同仁堅守崗位，以專業、紀律及使命感守護市民生命財產安全。為肯定第一線員警的辛勞與奉獻，警察局依勤務繁重程度及不同工不同酬原則規劃勤務繁重加成分級制度，獲市府全力支持。除調高相關加給外，市府也將持續改善辦公廳舍、充實應勤設備及提供健康檢查補助等福利措施，提升同仁工作環境與照護品質。
警察局表示，今年警察節活動除表揚績優同仁外，也播放警察局形象影片，展現警察同仁守護治安與維護城市安全的決心；同時結合公益捐血及因公殉職同仁遺族慰問活動，在莊嚴表揚之餘，也傳遞警界溫暖與團結精神。
警察局指出，台中警方近年持續交出亮眼治安成績單。在打擊詐欺方面，透過推動「警地聯防」及「異常金流分析」機制，114年成功攔阻詐騙案件2,421件、攔阻金額逾15億元；掃黑工作檢肅治平目標293人，查扣不法金流3,918萬餘元；肅槍方面查獲各式槍枝71枝，暴力犯罪破獲率達100%；毒品查緝重量達5,194.35公斤，較去年同期成長398.36%，並移送毒駕案件1,115件，較去年同期增加87.39%，展現打擊犯罪及守護市民安全的具體成果。
此外，警察局持續推動科技警政，運用無人機、AI影像辨識及雲端指揮系統，強化燈會、捷運場站及大型活動安全維護；同時推動「交通新3E政策」，落實重大交通違規取締及行人安全維護，榮獲行政院「金安獎」肯定，成為六都唯一獲獎城市。
鄭副市長最後也勉勵全體警察同仁，面對即將到來的五合一公職人員選舉，務必秉持依法行政及行政中立精神，全力投入查察賄選、防制暴力等工作，共同守護民主法治與社會安定。未來市府也將持續支持警政建設、改善基層工作環境與福利措施，讓同仁無後顧之憂守護市民安全；並代表市府向所有堅守崗位的警察同仁表達最高敬意與感謝。
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