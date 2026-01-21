台中市議員張瀞分宣布不連任 2新生代里長爭取提名

市議員張瀞分（右二）宣布不競選連任。（李京昇攝）

豐原區社皮里長涂力旋、翁子里長連佳振都有意爭取黨內提名參選下屆議員。（李京昇攝）

台中市第四選區（豐原、后里）國民黨市議員張瀞分，今天宣布下屆不再競選連任，並指將交棒給豐原區社皮里長涂力旋，涂說，他已經準備好承擔要接得住責任、延續成果。另位同樣有意爭取國民黨提名的翁子里長連佳振則表示，他沒有權貴的出身，但擁有的是基層的民眾對自己的支持與信任。

台中豐原后里選區，現任議員有國民黨張瀞分、邱愛珊、陳本添及民進黨謝志忠與民眾黨陳清龍。其中，今年83歲資深議員張瀞分，本屆是第9任期，是地方公認資深戰將。

廣告 廣告

張瀞分民國67年首次參選當選豐原市民代表，後來當選第10屆台中縣議會議員，是第10到15屆台中縣議會議員，94年當選豐原市市長，並在台中縣市合併後當首任台中市豐原區區長。

張瀞分今天宣布不再參選下屆議員，要支持年輕世代，並交給涂力旋接棒。涂力旋說，非常感謝張瀞分議員一路以來的提攜與信任，讓我在基層服務與公共事務中，有學習、也有承擔的機會。過去十幾年來，他始終站在第一線，從最基層的地方服務做起，跟著江啟臣立法院副院長與張瀞分議員，一步一步理解地方建設的脈絡，也實際參與推動與執行。

他表示，世代的交棒，不能只是換人，更要接得住責任、延續成果。這些年累積的經驗，正是為了在關鍵時刻能夠穩穩接下來、持續往前推。他已經準備好承擔。

同黨里長連佳振也盼望爭取參選第四選區。連表示，他一路從基層做起，沒有權貴的出身，更無高層的靠山，但擁有的是基層的民眾對佳振的支持與信任。

連佳振說，他也感謝張瀞分，一路從豐原市長、區長、議員迄今，將的歲月奉獻給了豐原，張是他在待人接物上最尊崇與學習的對象。自己很榮幸曾獲內政部及市政府頒發績優及特優里長榮譽，讓他可以抬頭挺胸的跟大家大聲的說，「你們沒選錯人」，過去、現在到未來他不會讓大家失望。

【看原文連結】