台中市議員應選62席 民進黨將提名32席拚席次增加

距離明年九合一選舉剩下1年，台中市議員應選為62席，民進黨台中市黨部19日召開執委會，針對2026年市議員選舉建議提名席次進行決議，將提名32席力拚席次增加。國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，黨中央提名辦法尚未出來，目標仍是守住過半席次，正副議長成功連任。民眾黨則拚3席籌組黨團。

台中市黨部今日召開執委會，針對2026年市議員選舉的建議提名席次進行決議，並完整取得共識。市黨部表示，各選區提名決議席次將於後續送交黨中央依程序審議後正式通過，接下來依照既定時程推動選戰規畫，將以最完善、最堅強的陣容準備迎戰2026大選。

民進黨台中市黨部主委許木桂強調，民進黨這屆議會席次24席，下屆提名32席，預估有成長空間。目前第五選區（神岡、大雅、潭子）除現任蕭隆澤及周永鴻外，尚有前議員許水彬媳婦林鈺梅及大雅區上雅里里長陳映辰表態參選，將採民調初選決定。

建議提名席次如下：第一選區（大甲、大安、外埔）應選3席提名2席，第二選區（清水、梧棲、沙鹿）應選5席提名2＋1席，第三選區（大肚、烏日、龍井）應選5席提名1＋1席，第四選區（后里、豐原）應選5席提名1＋1席，第五選區（神岡、大雅、潭子）應選6席提名3席，第六選區（西屯）應選5席提名1＋1席，第七選區（南屯）應選4席提名2席。

第八選區（北屯）應選6席提名2＋1席，第九選區（北區）應選3席提名2席，第十選區（中、西區）應選3席提名2席，第十一選區（東、南區）應選5席提名2＋1席，第十二選區（太平）應選4席提名1＋1席，第十三選區（大里、霧峰）應選6席提名2＋1席，第十四選區（東勢、石岡、新社、和平）應選2席提名1席，共計提名32席。

針對民進黨台中市黨部公布將提名32席，國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，待黨中央提名辦法出來送中常會通過後，市黨部才會進行提名作業，目前市黨部的目標就是，力拚議會席次過半，正副議長成功連任。

民眾黨中央委員會日前已通過第二波2026地方選舉市議員提名名單，台中提名2人，包括大里、霧峰選區的江和樹爭取連任，以及豐原后里區現任、台中市黨部主委陳清龍的妻子連小華。陳清龍指出，妻子連小華在其團隊服務20多年，希望順利接棒，無縫接軌選民服務；此外，更力拚席次籌組市議會黨團。

