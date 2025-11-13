台中市議員要求普發5萬 盧秀燕搬出「王義川」救援
〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央普發1萬元，不少人已現金到手，台中市議會日前通過台中市府研議普發5萬案，今(13)日總質詢，多名議員指出，市長盧秀燕多年來賣地逾1千億，加計超徵稅收及明年新增295億統籌分配款，台中普發5萬綽綽有餘，要她別只顧喊中央還錢於民，自己卻不回應市民普發5萬期待。盧秀燕回應，「如同立委王義川所說，普發現金是詐騙、是假訊息」，各界勿傳遞假訊息。
台中市議會今天總質詢，市議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、謝家宜、張芬郁及蕭隆澤都說，近年來，市府光盧秀燕任內賣地所得逾千億，加計超徵稅收及明年新增295億統籌分配款，台中絕對有餘力普發5萬，盧秀燕卻一再喊窮，之前要求中央普發現金、還稅於民，自己卻不肯把錢拿出來照顧市民，根本「雙標燕」。
市議員林炘烽、施志昌、鄭功進及楊典忠更各自拿出5萬現金質詢，要盧秀燕體恤市民心聲，普發5萬，不要有錢每年撒幣3、4億辦台中購物節，卻不肯照顧市民。
市議員楊啓邦關心市政府是否真如外界所說有盈餘能加碼普發現金，盧秀燕回應，「如同立委王義川所說，普發現金是詐騙、是假訊息」，呼籲各界勿再傳遞假訊息，也不應用假訊息作為問政基礎，未來台中市若財政狀況轉好、有盈餘，會很樂意普發現金。
盧秀燕說，售地費用就是繳庫，用來彌補當年度預算的缺口，售地收入1023億元已經用於社會福利及公共建設，另外，台中市近6年決算短絀9億元、地方稅短徵17億元，明年若有盈餘會很樂意普發現金，也需視年度財政狀況而定。
