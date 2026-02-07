台中市議員謝志忠扮財神爺 后里發紅包

台中市議員謝志忠扮演財神爺與后里鄉親合影。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕馬年將至，台中市議員謝志忠今(7)日到后里第一市場發放新年小紅包，接著到后里鎮安宮發送賴清德總統「七喜春來」、蔡其昌台灣尚勇、何欣純「吉馬有春」的春聯，向鄉親拜早年，

謝志忠特別穿財神爺裝登場，他說，許多后里鄉親為了拿春聯，常常專程從后里到豐原服務處，讓他既感動又心疼，今年特地到后里發春聯與小紅包，希望把祝福直接送到鄉親身邊，不讓大家奔波勞累。

謝志忠說，感謝好友森哥的創意書法，讓今年的小紅包多了巧思與溫暖。今年不再沿用一元復始，萬象更新，而是更有趣更貼近大家的祝福。

謝志忠說，一面寫著「2026馬上好野」，馬還是2026的馬，希望新的一年，馬上有錢，好運快快來；仔細看，是不是覺得像2025？巧思就在這裡2025的「5」往上走一步，就是2026。象徵新的一年，不只是換個數字，而是一起向上、一起更好，新的一年萬事順遂，好運又「好野」一整年。

