台中市議會民進黨團幹部交接 盧秀燕率市府團隊祝福

台中市議會民進黨團幹部交接，市長盧秀燕率市府團隊祝福。（圖：寇世菁攝）

台中市議會民進黨團今天（11日）舉行新舊任幹部交接，市長盧秀燕率領市府團隊前往觀禮，議會秘書長彭乾銘代表議會出席，由民進黨台中市黨部主委許木桂監交，卸任總召王立任將印信交給新任總召周永鴻。

台中市議會定期會今天三讀通過市府115年度總預算案，會後，民進黨團幹部交接，市長率領團隊到場觀禮，盧秀燕說，她代表市府感謝、祝福，民代最重要職責就是監督市政，為民喉舌，對各種意見，市府虛心學習，只要對市民好，都會全力以赴，台中進步，不是光靠市府，也靠議員指導勉勵監督，大家意見或許不一，但目標都是讓台中更好，盧秀燕還說，明年選舉年，市府一定公平公正依法辦理，祝福議員們都順利連任。

卸任總召王立任說，民進黨團與市府立場雖不同，都是希望台中更進步，透過監督，讓市民有更多福利，讓市政推動更有效率，雙方是競爭也是合作。

中市議會民進黨團幹部交接，王立任卸任總召，交棒周永鴻。（圖：寇世菁攝）

對於黨團的運作，新任民進黨團總召周永鴻說，希望擴大黨團規模，用集體智慧，處理市政。周永鴻表示，監督市府就是協助市府，民進黨團會是市府最好的助力。監督越有利，市府越有效率，期許未來一年希望讓臺中更進步。（寇世菁報導）