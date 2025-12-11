台中市議會綠黨團總召交接！盧秀燕到場觀禮 王立任正式交棒周永鴻

即時中心／顏一軒報導

民進黨台中市議會黨團今（11）日上午舉行新舊任黨團幹部交接儀式，台中市長盧秀燕率領市府團隊前往觀禮，市議會秘書長彭乾銘也代表議會出席，本次交接由民進黨台中市黨部主委許木桂擔任監交人，卸任總召王立任將印信交給新任總召周永鴻。周總召強調，監督市府就是協助市府，期許未來一年讓台中更進步。

王立任表示，民進黨團與市府立場雖不同，都是希望讓台中更進步，政策雖有意見，透過監督讓市民福利更多，讓市政推動更有效率，雙方是競爭也是合作。

王立任發表談話。（圖／民進黨台中市議會黨團提供）

王立任特別提及，過去一年黨團嚴格監督市府，召開超過30場的記者會，揭露市府的種種錯誤決策。他持續呼籲市府公開資訊，維護市民應當享有的知情權，而在總質詢、業務質詢中，也以積極督促市府施政更貼近市民的生活，反應市民在意的每一項議題的心聲。

台中市長盧秀燕（中）特別前往民進黨台中市議會黨團見證交接儀式。（圖／民進黨台中市議會黨團提供）

他強調，接任總召的這一年黨團揭露許多重大事件，舉凡大里掩埋場垃圾山問題、非洲豬瘟發生在中市府的漫不經心、颱風來臨市府防汛工作漏洞百出等。黨團同仁盡心盡力，透過記者會表達市府施政與市民的期待背道而馳。

王立任也說，審議明年度的總預算時看到市府浮編預算，最終成功要求歲入、歲出各刪除6億元，並且凍結6.72億元，請相關局處向議會提出報告；民進黨團在議事堂中，努力守護市民每一筆的辛苦納稅錢，為的是讓台中市有更好的未來，維護世代正義。

而接任議會黨團新任總召的周永鴻則強調，監督市府就是協助市府，民進黨市議會黨團會是中市府最好的助力；而監督越有利，讓市府越有效率，期許未來一年希望讓台中更進步。





