台中市議會「馨」體驗 黃馨慧：打破民眾對議會距離感

[Newtalk新聞] 台中市議員黃馨慧首次舉辦的「台中市議會馨體驗」活動，近日於台中市議會熱鬧登場，網路報名秒殺，吸引眾多親子家庭踴躍參與。活動內容結合智慧科技、議會導覽與角色體驗，透過「用馨探索智慧生活」、「發現議會小秘密」及壓軸的「小小議員體驗秀」，讓孩子在歡樂互動中認識市政運作，也為親子留下難忘回憶，現場氣氛熱烈、獲得一致好評。

黃馨慧表示，舉辦「議員馨體驗」的初衷，是希望打破民眾對議會嚴肅、距離感的刻板印象，讓市民尤其是孩子們，能夠親身走進議會、認識公共事務，從小培養民主素養與公民意識。因此首次規劃以親子為主軸，設計多元且寓教於樂的體驗內容，期盼讓議會成為一個更親近市民的地方。

活動一開始以「用馨探索智慧生活」揭開序幕，透過互動展示與淺顯易懂的說明，向小朋友介紹智慧城市的概念，從交通、生活到環保科技，讓孩子了解科技如何改善城市生活品質。接著進行的「發現議會小秘密」導覽行程，帶領親子深入議會資料室空間，認識議會的沿革、議員工作內容，以及法案如何討論與表決，不少孩子聽得津津有味，頻頻舉手發問。

最受矚目的「小小議員體驗秀」則將活動氣氛推向最高潮。小朋友們換上象徵議員角色的背心，實際走進位於議會八樓的議事堂，化身「一日議員」，親身坐上議員席位，體驗議事流程。活動中特別安排孩子們向「馨市長」提出問題，從校園生活、交通安全到環境保護，問題童趣卻充滿想法，展現孩子們對城市的關心與觀察力。

黃馨慧表示，她全程陪同參與，耐心傾聽孩子提問，並以親切方式回應，鼓勵小朋友勇於表達意見。許多家長表示，孩子第一次進入議事堂就能實際參與討論，感到既新鮮又有成就感，也讓大人重新認識議會的角色與價值。

黃馨慧說，未來將持續規劃更多貼近市民、適合不同年齡層的議會體驗活動，讓民主教育從生活出發，深化市民對公共事務的理解，讓台中成為一座更有溫度、也更具參與感的城市。

