台中市議長盃滑輪賽青春登場 小將張厤溱宣誓展青春風采

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】114年台中市議長盃滑輪溜冰錦標賽於昨(29日)起，在台中南區健康公園滑輪場青春開賽，活動吸引近500名幼兒至青少年選手參與，現場選手們以熱情和速度點燃現場氣氛，台中市政府運動局副局長謝明儒代表市長盧秀燕及局長游志祥到場致意，感謝台中市體育總會滑輪委員會長期耕耘台中基層滑輪溜冰運動，提供選手完整的競技舞台，也期盼參賽選手在比賽中全力以赴，透過運動培養自信與毅力，並為台中滑輪運動注入更多活力與能量。

▲小將於場上穩定前進，體驗競賽帶來的成長與挑戰。

謝明儒表示，此次賽事由財團法人東海大學附屬高級中等學校張厤溱擔任選手宣誓代表，她於全中運奪下10000公尺計分淘汰賽金牌、全國運動會3000公尺接力賽銀牌，並入選國家代表隊，在世錦賽10000公尺淘汰賽名列第四、亞錦賽獲第二名，成績亮眼，展現堅韌與實力。

運動局表示，賽事依參賽年齡與技術程度分為自由式與競速兩大類型。自由式項目包含菁英組與選手組，範圍涵蓋幼童至國中男女組選手，並依動作難度區分為單足S型與雙足S型，選手需在錐標間展現穩定度、靈活度與節奏掌握，考驗高度技巧性；競速部分則規劃菁英組、國小及國中選手甲組、國小選手乙組與幼童組，以不同組別進行短距離與中距離的速度挑戰，讓各年齡層選手都能在適合的級別中競速較量，充分展現速度、耐力與競賽經驗。

運動局補充，市府積極推動滑輪溜冰人才培育，近年已陸續展現成果。114年全國運動會中，男子組競速溜冰選手張銓麟於200公尺計時賽獲銀牌；女子組由張厤溱等6名選手在3000公尺接力賽拿下銀牌；男子花式溜冰選手許顥騰則在個人並排自由型項目取得銅牌。這些成績顯示台中選手在競速與花式項目皆具備穩健表現，展現市府在滑輪溜冰人才培育上的成效。