台中市議長連辦10餘年「揮毫贈春聯」 寫下「馬」字祝一馬當先

台中市議長張清照邀請書法老師揮毫寫春聯。





農曆春節即將到來，家戶都要張貼春聯，臺中市議長張清照每年邀書法老師現場揮毫寫春聯，贈送給鄉親添喜氣，已連辦10多年，除了嘉惠民眾，也希望能傳承傳統文化。今天（2月2日）舉辦，一早就吸引大批鄉親排隊索取，張議長也親手寫下「馬」，祝福大家做事「一馬當先、馬到成功」，今年「馬上發財、馬上有錢」！



民眾大排長龍索取名家春聯。

揮毫活動在上午九點半開始，不少民眾一早就來等侯，議長服務處前大排長龍等待。今年共請來陳志聲、蔡篤釗、李榮鈞、陳世澤、楊金村、周慶芳、卓彩雲、楊隆明、施嬉滿、施德昌、謝愛卿、劉振興等12位書法老師，個個功力十足，也各有擅長的字體，有的寫行書，有的隸書或草書、楷書等，有民眾還準備吉祥字句，希望藉由書法老師的墨寶，替自己家宅祈福。



張清照議長揮毫寫下寫下「馬」字，祝福大家不管事業、前途都一馬當先。

張議長也依照慣例，提起毛筆寫下「馬」字，祝福大家不管事業、前途都一馬當先；現場還由書法老師一人寫下一幅四字祝福語，有馬上封候、龍馬精神、駿馬奔騰……等。張議長說，希望今年馬年，大家都能有「龍馬精神」，做什麼事都能一馬當先，馬到成功，還祈求今年經濟能夠起飛，讓大家都「馬上有錢」、「馬上發財」。

這場活動是由張清照服務處與清水生活美學協會合辦，張議長本身也是清水生活美學協會的理事長，重視文化傳承，經常舉辦民俗、藝文活動傳承文化。

