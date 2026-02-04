台中市豐康牧場蛋雞場爆H5N1禽流感疫情蛋雞異常暴斃 疾管署提醒「5要6不」防疫原則





【NOW健康 編輯部／整理報導】台中市豐康牧場蛋雞場爆發H5N1疫情，7000隻蛋雞中，1700多隻異常暴斃，經農業局採樣送驗後確認呈現陽性反應。疾管署指出，國內禽場於2022年11月檢出首例H5N1禽流感病毒案例，迄今累計135件禽場確診事件，集中在12月至3月。今年1月30日即已累積7案，目前66人因動物流感而接受健康追蹤。



台中市牧場涉隱匿禽流感疫情 私埋丟棄死雞



該牧場雞隻於1月10日出現禽流感症狀，隨後大量死亡，當地民眾向台中市政府檢舉，衛生局派員稽查，證實 死雞感染禽流感，業者則涉嫌隱匿疫情，甚至將部分死雞私埋家中，或運往苗栗縣丟棄、掩埋。此外，苗栗縣後龍出海口附近大量死雞，採樣送驗證實，確診H5N1亞型高病原性禽流感，來源疑為台中地區養禽場。

疾管署發言人林明誠表示，「新型A型流感」係指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2之外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，病毒主要感染對象為禽鳥類，或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，統稱為「新型A型流感」。



為防範動物傳人新型A型流感病例，林明誠指出，各地方衛生單位在獲動物流感疫情通報後，必須展開疫情調查，協助清場人員正確執行個人防護。自2022年11月累計至今，共框列4925人次進行健康狀況追蹤，目前仍有66人持續監測中。





▲「5要6不」防疫原則。（圖／疾管署提供）



避免新型A型流感 遵循「5要6不」防疫原則



「5要」：

1,確保禽肉蛋類完全熟食。

2.養成肥皂勤洗手習慣。

3.出現症狀要戴口罩就醫。

4.公費對象要定期接種流感疫苗。

5.均衡飲食與運動提升免疫力。



「6不」：

1.不生食禽蛋製品。

2.不購買來路不明動物。

3.不接觸或餵食禽鳥。

4.不野放或隨意丟棄禽畜。

5.不混居飼養禽畜。

6.不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。



國際疫情部分，疾管署監測資料顯示，今年截至2月2日，國內尚未出現人類感染H5N1病例，去年（2025年）全球累計30例，其中12人死亡，病例數以柬埔寨報告18例為多，其中9例死亡，全年皆有發病病例；另美國與孟加拉各報告3例，印度及越南各報告2例，英國和墨西哥各報告1例，病患皆於2025年5月前發病。



