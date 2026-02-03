台中市賀歲小紅包 附10元硬幣祝福「馬到金來」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今天是農曆尾牙，配合農曆馬年將至，台中市新春賀歲小紅包曝，以象徵「豐盛共享」為主題，附有10元硬幣，祝福民眾新的一年「馬到金來」、好運連連；台中市府指出，新春吉利小紅包訂在新春期間，市長盧秀燕到大型宮廟活動現場親自發送給市民。

台中市秘書處長謝佳蓁表示，此次小紅包主視覺以「流動」與「變形」為設計主軸，讓數字自然延展、重組成馬的輪廓，呈現奔馳向前的速度感與力量感，小紅包採左右開合形式，當主視覺合攏時，形塑兩匹駿馬並肩前行，展現駿馬奔騰氣勢；展開包裝後，則呼應「豐盛共享」的核心概念，象徵將福氣與施政成果送入市民的日常生活，與大家一同分享收穫與喜悅。

秘書處指出，小紅包附有10元硬幣，搭配「馬到金來」字樣，盼送上吉祥祝福民眾新年都能「馬到金來」，好運連連，預計由盧秀燕新春期間在大型宮廟活動現場親自發送，跟市民一起迎新納福。

