台中市資優生獨立研究成果發表 33件脫穎而出獲表揚

台中市國民教育階段資優學生獨立研究成果發表會，共計131件研究作品投稿，選出5件特優、8件優等、11件甲等及9件佳作。（圖：教育局提供）

台中市教育局今（29）日在成功國中舉辦「114學年度國民教育階段資優學生獨立研究成果發表會」，共計131件研究作品投稿，經專家學者審慎評選後，選出5件特優、8件優等、11件甲等及9件佳作，合計33件優秀作品、118名學生及指導教師獲獎。教育局蔣偉民局長出席頒獎典禮，並邀請獲獎學生進行成果發表、指導教師分享教學歷程，學術交流氣氛熱絡。

蔣偉民局長表示，教育局長期支持學校推動資優教育，鼓勵學生透過獨立研究培養問題意識、創新思考與自主學習能力。這次成果發表會不僅展現學生深厚的研究實力，也提供各校師生彼此觀摩、相互學習的平台。獲選特優的學生團隊，每人可獲得2,000元禮券作為鼓勵；未來也將持續於每年9月至隔年1月辦理相關評選活動，歡迎更多資優學生踴躍參與。

教育局指出，這次獨立研究成果分為「數學類」、「自然科學與科技類」及「人文社會類」三大類別，題材多元、內容紮實，充分展現學生將課堂所學轉化為研究實踐的能力。

在數學類方面，教育局說明由西區忠孝國小、光榮國中及大業國中學生榮獲特優。其中，西區忠孝國小以「神的數字，上帝數」為題，研究架構完整，學生合作默契佳，發表台風穩健；光榮國中「移『形』換『魏』，以正三角形改良華容道之幾何探討」主題新穎，巧妙結合數學工具進行分析；大業國中「無劍勝有劍－不滯於物，草木竹石均可為劍」充分展現學生靈活運用課堂概念與嚴謹邏輯推理的能力，三件作品於複選發表時皆口條清晰、論述流暢，深獲評選委員肯定。

自然科學與科技類方面，教育局表示，由大業國中及北新國中獲得優等。大業國中「學校夏季走廊微氣候對節肢動物群落結構與多樣性的影響研究」題目新穎，實驗設計富巧思；北新國中「探討影響寶特瓶出水流速的各項變因」則以系統性實驗設計與科學化分析，精準探究研究變因，展現扎實的科學研究能力。

教育局指出，在人文社會類方面，國立中教大實小與居仁國中榮獲特優。國立中教大實小「哇災！我知，台灣防災史探究與防災教育實作推廣」將防災教育結合實作推廣，成功把嚴肅議題轉化為生活化學習；居仁國中「台中地區廢棄鐵路的過去、現在與未來」則深入探究在地發展脈絡，結合實地踏查與精確地圖繪製，展現學生對文史研究的高度熱忱，兩校作品皆獲評選委員一致好評。

教育局表示，未來將持續深化資優教育推動，透過多元研究與發表機制，培養學生探究精神與跨域能力，讓更多孩子在適性舞台上發光發熱。（張文祿報導）