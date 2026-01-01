台中市跨年夜悲劇 嬤載2孫遭輾不治身亡

台中市跨年夜傳出悲劇，12月31日傍晚五點多，北屯區廍子路與軍福十三路口發生一起死亡車禍。（圖／東森新聞）





台中市跨年夜傳出悲劇，12月31日傍晚五點多，北屯區廍子路與軍福十三路口發生一起死亡車禍。一名64歲的蔣姓婦人騎乘機車，載著分別為8歲與5歲的孫子、孫女外出，不料在路口遭到一輛大貨車擦撞。這起事故導致蔣姓婦人不幸遭車輪輾過，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。



根據路口監視器畫面顯示，當時號誌轉為綠燈，汽機車同時起步。蔣姓婦人騎車載著兩名孫子，與23歲梁姓男子駕駛的大貨車原本同向行駛，但在雙方準備右轉時發生碰撞。婦人當場遭大貨車撞倒並輾壓，傷勢極為嚴重，機車後座的兩名幼童也隨之重摔至馬路上。

警消獲報趕抵現場後，將祖孫三人緊急送醫。遺憾的是，蔣姓婦人因傷勢過重回天乏術；幸運的是，隨行的8歲孫子與5歲孫女雖然受到多處擦傷，並飽受驚嚇，但經治療後均無生命危險。一場跨年夜的意外，卻造成祖孫天人永隔的憾事。



死者女兒提到，兩位孩童當下有想要把阿嬤從車底下拉出來，說「阿嬤出來，危險」，但依他們的力氣是拉不出來的。而台中市第五分局交通分隊小隊長藍維德表示，經初步調查，肇事的梁姓大貨車駕駛並無酒駕情事。警方研判，梁男疑似在起步右轉時，未注意一旁同向的機車，進而釀成這起一死兩傷的悲劇。至於詳細的肇事原因及責任歸屬，目前仍待警方交通大隊進一步分析釐清。

