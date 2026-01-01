台中市跨年夜悲劇! 嬤騎車載2孫遭大貨車撞不治身亡

民視新聞／綜合報導

悲傷跨年夜！祖孫天人永隔。台中市北屯區跨年夜發生死亡車禍，一名蔣姓婦人，騎車載孫子與孫女，行經路口剛起步，被一輛右轉的大貨車撞上，阿嬤送醫不治，大貨車駕駛排除酒駕，是視線死角還是內輪差釀禍，詳細肇事原因有待警方釐清！

2025年最後一天，下午五點多，監視器拍下騎士，死亡前最後身影，當時一名阿嬤，車上載著孫子孫女，在路口停等紅綠燈，機車左邊停了一輛大貨車，就在綠燈亮起，大家都剛起步就發生悲劇。只見大貨車準備往右切，阿嬤閃避不及，車子被撞倒，三人都倒地，孫子爬起來想幫忙，無奈力氣不夠，路人紛紛上前伸出援手，把機車移開，救出被壓在機車下的孫女，但阿嬤傷勢嚴重，送醫搶救回天乏術。

台中第五分局交通分隊小隊長藍維德：「經查係蔣女騎乘普通重型機車，沿軍福十三路行駛至路口時，起步的時候，與梁男駕駛準備右轉的大貨車，發生碰撞，蔣女經送醫搶救後仍不幸身亡。」

這起車禍，發生在台中市北屯，50年次蔣姓婦人，騎車去接放學的孫子孫女，正當大家開開心心揮別2025，準備迎接2026，家屬卻在跨年夜，接獲祖孫三人一死二傷的噩耗，實在難以接受。

死者家屬：「他們兩個下課，然後就是回來路上，其實離家裡，只差三、四分鐘就到了，太突然整個心被掏空的感覺。」





車禍發生在台中北屯，機車起步遭右轉的大貨車撞上。（圖／民視新聞）









家屬查看監視器畫面，心又痛一次，不明白為什麼大貨車起步時，沒有注意到旁邊的機車！

死者家屬：「不知道是內輪差還是怎麼樣，她（媽媽）本來要左轉，發現汽車（大貨車）有一點往右，所以她也就趕快往右，可是還是被，不知道是被勾到還是怎樣，他們兩個小朋友，還好沒事就是擦傷，可是媽媽的身體就被，就是上半部整個被輾過。」

所幸8歲孫子，5歲孫女只有輕傷，沒有大礙，但他們小小年紀卻目睹悲劇發生，受到極大驚嚇，卻像個大人一樣，強忍悲痛、堅強起來，守在靈堂摺蓮花元寶，令人看了格外不捨！





