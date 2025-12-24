台中市跨年宣傳「Hi8」除了盧秀燕都是AI 網：預算全台第三

即時中心／林韋慈報導

台中市政府於12月20日發布了「台中Hi8全城開趴」宣傳影片，宣傳台中市歲末年初的活動，包括跨年、耶誕嘉年華、跨年晚會及元旦升旗，並表示「一路嗨到明年」中台灣燈會。然而影片發布後，引來網路批評，認為美學低落，且全部使用AI後製，只有台中市長盧秀燕本人是真人，整體毫無質感。

台中市政府推出的宣傳片主題為「Hi8」，台中全城布滿「8」的巧思，安排8個大型慶典，並提供百萬現金及汽車抽獎。影片中，除了盧秀燕本人真人出境、出聲外，景點與市民皆使用AI生成。

網友在網路上批評道：「說個笑話，台中的最新宣傳影片是用 AI 做的，唯一的真人大概只有盧媽媽。可能怕其他人搶了她風采，預算還是全台第三，甚至比高雄還多。」也有人表示：「感覺看起來很像線上博弈娛樂城的廣告」、「超討厭政府用 AI 做宣傳廣告，不管是中央或地方」。另一部分網友則批評影片讓人感到絕望，質疑「台中市府的錢到底都流去哪了？」

AI生成的台中歌劇院。（圖／擷取自台中市政府新聞局頻道）

台中知名咖啡店「默契咖啡」老闆陳致豪也於昨（24）日發文指出，最近在 BRT 站看到一堆「台中Hi8」的廣告，完全不懂這是什麼活動。他查了一下，原來又是一個美其名「促進消費」的活動，但內容空洞，與地方文化毫無連結，也沒有增進城市魅力的作用，完全是只有盧秀燕才幹得出的「廢事」。

陳致豪指出，看了市府的宣傳片，又是抽百萬現金和汽車，真的很有博弈感。他批評，盧秀燕這8年施政，使台中的質感低俗化、市儈化，完全與文化城的昔日美名背道而馳。相較之下，老胡時代還懂得附庸風雅；而現在的盧市府就像帶頭做莊的荷官，把台中當成金錢遊戲的牌桌，至於文化這類「不能吃的東西」，就全都推給中央了。





