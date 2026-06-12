台中市跨機關資源共享見成效 財政局：活化資產6年節省近9千萬元公帑
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為落實資產活化及綠色永續，台中市政府積極推動「財物交流平台」，透過跨機關資源共享與閒置財物再利用機制，有效提升公有財物使用效益。統計自109年至114年間，市府財政局已成功媒合移撥閒置財物5,599件，累計節省約8,964萬元公帑支出，展現資產活化與綠色永續治理成果。
財政局表示，各機關因業務調整、辦公空間搬遷或設備汰換，常有仍具使用價值的辦公傢俱、資訊設備及相關財物閒置。透過財物交流平台媒合機制，有需求的機關可即時承接使用，不僅減少重複採購，也有效延長財物使用年限，落實資源循環利用及節能減碳理念。
財政局指出，115年截至4月底止，已完成逾200筆財物跨機關移撥案件，節省近250萬元採購經費，顯示各機關積極響應資源共享及惜物環保理念，讓公有資源發揮最大效益。
財政局強調，未來將持續優化財物交流平台管理機制，鼓勵更多機關及學校參與交流共享，推動閒置資產有效活化，兼顧財政紀律與永續發展，打造更具效能的綠色治理城市。
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