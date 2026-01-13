台中市路燈全面LED化 1年減少電費約1.3億

（中央社記者郝雪卿台中13日電）傳統燈具耗電量高，台中市路燈全面LED化及智慧管理後，市長盧秀燕今天表示，兼具節約電費、節能減碳、智慧管理等功能，每年約可減少電費新台幣1.3億元。

台中市政府今天召開市政會議，由建設局長陳大田進行專案報告，說明中市路燈全面LED化及智慧管理推動成果。

陳大田表示，市府引進民間資金與技術，透過PFI民間融資提案模式，建置智慧路燈管理系統，並結合物聯網科技進行即時監控；完成後，全市將有約2萬3500盞智能路燈，具備故障主動回報功能。

建設局說明，在推動基礎照明之餘，也兼顧城市景觀與生態需求，於特定路段營造特色光環境，並在農田周邊道路加裝遮光設計，降低對農作物生長的影響；針對具設計特色的燈具，更換燈泡方式維持整體景觀一致性，展現細緻用心的公共設計。

盧秀燕在聽取報告後表示，路燈是守護市民的重要基礎建設，傳統燈具耗電量高，現在汰換成LED燈具後，市府每年約可減少電費新台幣1.3億元。

盧秀燕指出，傳統路燈耗電量高，電費是一大開支，汰換成LED燈具後，兼具節約電費、節能減碳、智慧管理等功能，同時又能降低空污及美化景觀。

此外，盧秀燕也在市政會議中提醒各局處，台中市從第二級財力降低到第三級，這是好事，因為財政困難，有很多自籌款不用那麼高，原來第二級時要多付錢，現在就不用付那麼多，所以是好事，各局處及區公所在編預算時要注意差異，進行調整，原先已報出去的計畫，有些經費也要爭取退回來。（編輯：陳清芳）1150113