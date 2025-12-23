台中市醃漬蔬菜專案1酸菜漂白劑量不合規 食安處：已下架 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

為確保市售醃漬蔬菜標示透明、品質安全，台中市食品藥物安全處7月起啟動「醃漬蔬菜專案查驗」，針對全市傳統市場、量販店及南北雜貨店展開稽查與抽驗。此次共抽驗71件產品，其中查獲1件「酸菜」漂白劑含量不符規定，食安處已第一時間責令業者下架，並移請產品源頭所在地雲林縣衛生局依法裁罰3萬元。

食安處說明，此次專案共查核76家業者，涵蓋傳統市場、南北雜貨店、超市及量販店，針對產品標示、衛生規範、來源文件保存及食品業者登錄等項目進行全面稽查，查核結果均符合規定。

食安處表示，針對市面常見的筍乾、蘿蔔乾、酸菜等醃漬蔬菜產品，共抽驗71件，檢測防腐劑及漂白劑（如亞硫酸鹽類）等食品添加物，結果僅1件酸菜檢出漂白劑超標。違規產品已要求立即下架，並移請雲林縣衛生局依法裁罰3萬元。

食安處提醒，部分醃漬蔬菜製程中可依法添加微量食品添加物以維持品質，民眾選購時可掌握「看、聞、沖」3撇步：選擇色澤自然、不過於鮮亮的產品，避免有刺鼻氣味者，並於料理前以清水充分沖洗，有助降低添加物殘留風險。同時，應優先選購標示完整、來源清楚及信譽良好的業者產品，避免購買來源不明的散裝食品。

食安處強調，市府將持續落實「源頭管理」與「販售端監督」雙軌並行，強化食品安全把關，打造更安心、可靠的食安環境，相關查驗結果已公布於「台中食藥安智慧雲—食安GIS專區」，供民眾隨時上網查詢周邊稽查資訊。

照片來源：台中市政府提供

