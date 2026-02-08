台中市重罰改裝噪音車 157場聯合稽查 去年開罰逾86萬元

台中市市警局去年結合環保局、台中區監理所共同執行「環、警、監聯合稽查」，總共攔檢499輛疑似改裝噪音車，經環保局當場裁罰的有135輛，裁罰金額累積共有86萬4000元。（圖／警方提供）

為改善噪音車擾民情事，台中市環、警、監聯合稽查去年共出動157場次，攔檢499輛疑似改裝噪音車，並當場開罰135輛，裁罰金額累積86萬4000元，另也取締非法改裝機車排氣管1658件、噪音車輛通報6萬5535件，讓違規飆仔荷包大失血。對此，台中市警察局交通大隊也呼籲，民眾違規切勿心存僥倖。

根據交通警察大隊統計，市警局去年結合環保局、台中區監理所共同執行「環、警、監聯合稽查」有157場次，期間共攔檢499輛疑似改裝噪音車，經環保局當場裁罰的有135輛，裁罰金額累積共有86萬4000元；交大另也說明，根據《道路交通管理處罰條例》規定，改裝排氣管不依規定申報登記，可處汽車所有人900元至1800元罰鍰。

廣告 廣告

交大表示，去年警局便取締非法改裝機車排氣管1658件，噪音檢驗不符合標準者，則由環保局依《噪音管制法》再開罰車輛所有人或使用人1800元至3600元罰鍰，並限期改善，屆期仍未完成改善者，得按次處罰；警方也蒐證通報6萬5535件噪音車輛移送環保局審查，呼籲違規民眾切勿心存僥倖。

交大說，雖正值寒假期間，但為守護民眾的安全，警方執法沒有假期，針對「炸街車」噪音對市民造成的生活困擾及交通安全，也將透過跨機關合作、「環、警、監聯合稽查」合作機制，持續強力取締，鎖定噪音車熱點及深夜時段威力掃蕩，執行「靜城專案」政策，展現還給居民安寧生活空間，打擊非法改裝車決心。

更多中時新聞網報導

緩解副作用 盧俊瑋接住抗癌病人

瑪格羅比《“咆哮山莊”》 談禁忌之愛

蕭淑慎陪尪出差澳門 獲贈豪宅一套