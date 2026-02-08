台中市金運獎表揚45位公車駕駛長專業服務
【記者陳世長台中報導】台中市政府今（8）日舉行「2025金運獎」頒獎典禮，表揚45位長期堅守第一線的優良公車駕駛長，感謝他們以專業與熱忱，守護市民每日通勤與生活。交通局長葉昭甫表示，台中市公車一年服務人次近8,000萬，今年金運獎以「指引無礙，運轉無限」為主軸，期許每一位駕駛長都能落實安全確認，成為乘客心中最安心、最可靠的城市英雄，陪伴市民完成每一趟旅程。
葉局長指出，「金運獎」是台中市表揚公車駕駛長的重要榮耀，2025年金運獎設計意象以水湳轉運中心的「北極星」概念為核心，象徵返鄉與前行的指引之光，結合市區與偏鄉公車路網的年輪意象；小圓準心則代表駕駛長行駛過程中落實「指差確認」，寓意由每一位駕駛長的專業與堅持，串起安全、便捷且無礙的大眾運輸服務，讓市民與旅客都能安心搭乘。
葉局長進一步表示，市長盧秀燕高度重視市民基本民行的權益，交通政策不因城鄉而有落差，持續完善整體公車路網，即使在台中市最高海拔的和平梨山地區，也有幸福巴士行駛四大部落，照顧居民日常交通需求。此次金運獎特別邀請來自梨山的Rgyax全靈舞團帶來開場演出，向長年堅守崗位的駕駛長致上最高敬意，也象徵偏鄉與市區交通服務同樣重要。
「感謝有您！」葉局長恭喜並表揚榮獲金運獎的優良駕駛長，包括國光客運林志平、統聯客運康煉傑與謝明諭、台中客運王志民、豐原客運田小翠、中台灣客運蔡明祐、苗栗客運饒鴻裕等34位公車駕駛長；另有8位榮獲「愛心貢獻獎」，分別為豐原客運詹智凱、國光客運謝侃縉、台中客運蕭雅蓮與曾鳳南、巨業交通白玉彬、中台灣客運邱嘉男與楊振耀，以及中鹿客運卓家禾，感謝駕駛長以貼心服務，溫暖市民的每一趟行程。
其中，獲表揚的豐原客運駕駛長田小翠視乘客如同家人，遇到長者提物上車不便時主動協助，亦曾協助乘客找回遺失物品，以細心與耐心展現女性駕駛長的溫柔力量；巨業交通駕駛長白玉彬在值勤期間，主動照顧身心障礙乘客上下車，獲民眾按讚致謝，成功提升公車服務形象。
此外，交通局也表揚3位「偏鄉優良駕駛長」，分別為台灣大車隊陳婉貞、王藝璇及梨山社區發展協會駕駛長賴芸杰，肯定其長期服務偏鄉、風雨無阻接送居民的辛勞付出。其中，於梨山行駛幸福巴士的賴芸杰，即使在高山降雪天氣仍持續接送居民往返部落；遇豪雨造成樹倒與道路阻礙時，亦會先行發車巡視路況並即時回報工務單位進行搶修，其專業判斷與高度責任感，深獲鄉親肯定。
交通局說明，2025金運獎延續公開徵選與票選機制，邀請市民朋友共同參與，選出最受肯定、兼具專業與熱忱的優良駕駛長。獎項分為市區公車與偏鄉公車兩大類別，設有「優良駕駛」、「愛心貢獻」及「偏鄉優良駕駛」三大獎項，展現不同服務場域中駕駛長的價值與付出，讓社會大眾看見公共運輸背後的重要力量。
