台中市長之戰鹿死誰手？街頭民調「藍白」對決何欣純結果曝！

2026年台中市長選戰，民進黨提名立委何欣純出征；國民黨則有立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔先後表態；民眾黨立委麥玉珍也表態要爭取選台中市長。有YouTube頻道近期在台中向上市場周遭針對「民進黨何欣純、藍白兩黨(江啟臣、楊瓊瓔、麥玉珍)，支持哪一方成為台中市長？」進行隨機街頭民調，結果顯示，藍白兩黨拿28票、民進黨何欣純獲得22票。

「街頭有派對」YouTube頻道今天(21日)公布最新街訪影片，拍攝時間為12月13日，地點在台中向上市場周遭，隨機詢問民眾「民進黨何欣純、藍白兩黨(江啟臣、楊瓊瓔、麥玉珍)，民眾們支持哪方成為台中市長？」結果顯示，民進黨何欣純獲得22票；藍白兩黨28票。其中國民黨、民眾黨中，江啟臣獲得22票、楊瓊瓔3票、麥玉珍0票，另外還來有3票目前沒有選擇要投給誰。

廣告 廣告

支持江啟臣的一位婦人表示，「我覺得他的理念跟我比較接近，因為我本來就這個顏色」。一位女性民眾則表示，「因為他對我們台中市真的很認真在做事，也很了解。他跟在媽媽市長身旁學了很多，他真的很親切、親力親為」。

支持楊瓊瓔的一位婦人表示，「覺得她做得最好，她主要是豐原的在地，但是我就是蠻支持她的，江啟臣也不錯，麥玉珍好像沒什麼聽過」。一位女性民眾直言，「喜歡就好，她已經跟在盧市長旁邊很久了」。

支持何欣純的一位婦人表示，「她表現得不錯」。另一位女性民眾也表示，「她的政策比較好」。

【看原文連結】