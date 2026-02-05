台中市長之爭明天黨中央第二次協調? 楊瓊瓔：尚未接到通知

楊瓊瓔表示，尚未收到黨中央6日協調的正式通知。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨有意參選台中市長有立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔，由於雙方僵持不下，日前傳出國民黨中央預計要在明天(6日)進行台中市長人選產生的第二次協調，但是楊瓊瓔今天受訪表示，並未接獲黨中央的正式通知。

雖然傳出國民黨中央明天要對江啟臣及楊瓊瓔進行第二次協調，楊瓊瓔今天在台中市西屯區的西屯菜市場拜票受訪時表示，目前未接獲黨中央的正式通知，但她相信黨絕對有足夠的智慧，在公平制度下，在既定的節奏，來完成這一段不確定感，但是仍舊要回歸於黨的機制，她尊重黨的機制，接受機制的檢驗。

至於方式產生人選的方式，楊瓊瓔表示，「靜待黨的通知」。

