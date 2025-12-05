台中市長之爭 何欣純打出「中職會長牌」搶攻年輕選票

明年縣市首長選舉在即，民進黨台中市長參選人、綠委何欣純5日表示，27、28日將於沙鹿區舉行「台中青純力培力營」，並推出中華職棒會長、綠委蔡其昌分享棒球人生故事，搶攻年輕選票意味十足。（何欣純辦公室提供）

明年縣市首長選舉在即，台中市長盧秀燕任職2屆即將交棒，各黨動作不斷，搶攻市長之位。對此，民進黨台中市長參選人、綠委何欣純近期除勤跑基層行程外，5日更表示，27、28日將於沙鹿區舉行「台中青純力培力營」，並推出中華職棒會長、綠委蔡其昌以「可以不要聊政治嗎？」為題，主打分享棒球人生故事，搶攻年輕選票意味十足。

何欣純27、28日將於沙鹿區台中翔園航太研習園區舉行台中青純力培力營，鎖定18歲至40歲青年參加，並請蔡其昌、陸委會副主委梁文傑、前總統蔡英文辦公室主任施克和、前行政院副發言人、去年挑戰台中市第三選區立委敗給藍委楊瓊瓔的謝子涵、民進黨新媒體中心主任阮俊達擔任講師。

何欣純表示，這次青年培力營隊課程設計兼具廣度與深度，將全方位提供青年朋友公共事務的各方視野，包含梁文傑說明兩岸與國安的政策解析、施克和分享政治幕僚的任務與實務、謝子涵介紹台日地方創生經驗、阮俊達談網路社群經營實戰教學」，用實際案例分析判讀社群資訊，逐一剖析資訊內容。

何欣純強調，台中青純力培力營舉行初衷，就是希望搭建來自不同領域的青年夥伴相互對話，藉由公共事務的熱情，激盪台中欣欣向榮新火花，另也補充營隊名額有限，預計鎖定18至40歲關心公共事務、期待參與城市治理與政策對話的青年，交流對台中的願景想望，用實際行動讓台中更好。

