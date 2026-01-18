台中市長人選何時二次協調？楊瓊瓔：尊重黨中央安排

立委楊瓊瓔前往大肚公有市場掃街。（李京昇攝）

楊瓊瓔爭取市民認同。（李京昇攝）

國民黨下屆台中市長人選形成立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，日前黨內協調未果。立委楊瓊瓔今天早上7時半前往大肚區公有市場掃街，她說，第二次協調時間尊重黨中央安排，快當然重要，但更重要的是談清楚制度與方式談，協調才會有意義。

對於第二次協調時間何時比較適合？楊瓊瓔說，協調會的時間，她一直都很配合，也願意尊重黨中央的整體安排，只要黨中央認為時程成熟，隨時都可以配合出席，並沒有預設立場。快當然重要，但更重要的是把制度與方式談清楚，這樣協調才有意義。

廣告 廣告

針對江啟臣提及人選未定，基層都很焦慮，楊瓊瓔說，她非常理解，也完全感受到基層的期待與時間壓力，大家都希望早一點確定人選，這一點她跟江副院長沒有不同。

楊瓊瓔表示，如果為了快而倉促定案，卻留下不公平或制度不清楚的疑慮，後續的整合成本只會更高，反而更不利於選舉。

【看原文連結】