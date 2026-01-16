台中市長人選協調觸礁！楊瓊瓔：黨中央否認有內參民調 江啟臣表遺憾

國民黨中央協調台中市長人選觸礁，江啟臣與楊瓊瓔還要繼續纏鬥。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 國民黨今（16）日就台中市長提名機制進行協調但未有具體結果，各項民調都落後甚多的立委楊瓊瓔會後特別轉述：「秘書長李乾龍與組發會主委李哲華已向與會者清楚說明，黨內並未進行任何台中市長相關的內參民調。」

楊瓊瓔指出，自己始終堅持初選機制必須符合公平、公開、透明三項原則，這不僅是對黨內同志的基本尊重，更是對台中市民與全體黨員的責任。任何程序若缺乏清楚規範與公信力，都容易引發外界質疑，對黨的團結與後續選戰都不是正面的發展。

針對近幾週部分媒體報導所謂「台中黨內內參民調」，楊瓊瓔也特別說明，在今日的協調會議中，秘書長李乾龍與組發會主委李哲華已向與會者清楚說明，黨內並未進行任何台中市長相關的內參民調。因此，目前公開被討論的幾份民調與數據，其來源與方法和結果真實性都有待進一步釐清，盼外界不要因此產生誤解。

針對今天的協調，楊瓊瓔表示，今日會議中各方已充分交換意見，彼此立場與關切也都有清楚表達，但在初選機制的具體做法上，目前仍未能達成共識。楊瓊瓔強調，為了避免影響整體團結，她願意持續以理性、負責的態度進行溝通，與各方再進一步討論，尋求最大共識，而非倉促做出可能引發爭議的決定。

江啟臣會後受訪表示，一切尊重黨的機制，他在會中充分表示，地方、基層對目前國民黨台中市長參選人選尚未底定焦慮不安，期待中央能趕快確定人選。

江啟臣表示，較遺憾的是今天仍無共識，要請黨中央再努力。楊瓊瓔可能希望還要再協調、開會。被問是否希望直接徵召，江啟臣表示，他是說因為基層焦慮不安，大家希望趕快確定人選，他也充分理解、支持，贊同盧秀燕的觀點跟主張，建議黨中央在1月以前能底定人選 ，至於用什麼公平、公正的方式，黨中央很有經驗，充分尊重黨中央，這是他的意見。

