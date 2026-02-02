台中市長人選卡關藍營快炸裂 楊瓊瓔鬆口：會簽署黨中央協議 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

國民黨備戰2026地方大選，台中市卻面臨立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔之爭，對於下屆市長提名人選尚未產生，藍營基層相當焦慮，壓力鍋已緊繃到頂點、即將炸裂；江啟臣在1日發文表示，已正式同意黨中央提出的提名協議事項。楊瓊瓔今（2）日則鬆口表示，目前已收到黨中央的協議事項，她也會簽。

楊瓊瓔則表示，針對台中市長提名相關的民意調查作業，她一向尊重黨中央的規劃與權責，也理解中央目前所提出的方向與時程構想。她說，目前已收到黨中央的協議事項，她也會簽，但同樣不透露內容。

楊瓊瓔解釋，她個人的期待很單純，就是希望黨中央在整體規劃上，能夠進一步給出明確、具體的民調執行時間安排，讓所有參與的同志與基層都能清楚掌握節奏，安心面對後續的整合工作。

至於民調本身的方式與細節，楊瓊瓔認為，最重要的原則就是公平、公開、公正。只要程序嚴謹、制度站得住腳，結果自然能夠服眾。不論最後的結果如何，她都會尊重黨的制度，唯一支持國民黨所產生的候選人，並全力投入團結與勝選的工作。

「團結不是口號，而是建立在制度信任之上。」楊瓊瓔指出，只要過程讓人安心，結果就能凝聚力量，這才是國民黨面對選戰時最重要的基礎，現在沒有壓力，這次要選出一個最強的候選人。至於江啟臣所稱基層焦慮，她也表示可以理解，一切靜待黨中央的決定，為黨選出一個最強的候選人，贏得選民的信任。

台中市長盧秀燕今日赴台中市河南路一家超商，視察讓公立國小和幼兒園學生免費喝牛奶兌領動線時回應，上班時間不談政治，在小朋友面前也不談政治。

