台中市長人選喬不攏！江啟臣喊話藍營儘速整合：戰士就看指揮官怎麼指示

國民黨台中市長人選尚未定案，有意參選的立法院副院長江啟臣今（20）日表示，希望黨中央能發揮智慧、解決問題，也要趕快解決基層的焦慮，盡快整合以面對選戰。他也強調，身為戰士就看指揮官怎麼指示，更呼籲國民黨不要讓對手有機會見縫插針，只要以此為目標解決問題，他都全力尊重。

江啟臣今天出席趙少康的新書發表會，他在會後受訪表示，相信黨中央的智慧，多聽聽基層聲音，希望黨中央能發揮智慧、解決問題，而該說的自己也都說過了，黨中央要趕快解決基層焦慮，別讓對立加深，支持者跟黨員希望趕快整合，團結、和諧面對選戰。「對國民黨來講就是一個團隊，團隊作戰都是希望要贏」。他也表示，自己身為戰士就是看指揮官怎麼指示，該表達的基層聲音也會全力反應，只要能盡快擬定人選，用各種方式促進團結都尊重。

江啟臣也強調，基層的聲音黨中央可以多聽聽，也希望盡快解決基層焦慮，不要讓對手有見縫插針的機會，只要以此為目標解決問題，他都全力尊重。

