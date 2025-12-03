台中市長人選藍營多位議員喊徵召 蘇柏興：優先加快協調推最強 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

2026地方大選剩不到一年，台中市長選舉部分，綠營早已定調由立委何欣純出線，外界本認為，藍營應推派立法院副院長江啟臣，但立委楊瓊瓔日前表態參選台中市長後，選情有意外插曲。市議員賴順仁、林霈涵和陳文政等多數議員強調要「徵召」不初選，避免黨內分裂；前市議員吳顯森與其子吳建德則支持楊瓊瓔，要求初選。國民黨台中市黨部主委蘇柏興今（3）日回應，已將地方意見轉達中央，目前仍以協調優先，推舉最強候選人，並加快協調，若協調不成再初選。

「2026若失了台中、2028要如何重返執政？」賴順仁表示，過去因為國民黨團結、不分彼此，才能在台中重返執政，且這7年多來，台中市府在市長盧秀燕帶領下，讓台中發展突飛猛進，更成為台灣最宜居的城市。

賴順仁說，國民黨想要守住台中、繼續執政，就必須再次團結，不能在尚未推出最強候選人之前，就自亂陣腳，讓對手可以見縫插針。他強調，未來若舉辦黨內初選，除了有發生內部矛盾而分裂的風險，讓裂痕無法彌補外，更讓對手有機會操弄民調，致使最強候選人無法勝出而自吞苦果，有百害而無一利。

賴順仁喊話國民黨中央，面對來勢洶洶、擁有中央資源的對手，豈能不嚴陣以待、步步為營，盼黨中央儘速協調，選擇適最佳機徵召最強人選，勿讓對手有機可趁，伺機破壞。

林霈涵則認為，台中市長提名應採「徵召不初選」，這不只是策略問題，更是責任問題，初選看似公平，但並非在所有情境都適用，尤其在台中這樣的關鍵城市，不單是全國選情風向球，也是藍軍的根基。她擔憂，如果最終因內部分裂，導致最強候選人出不來，就是把勝選主動權拱手讓人，面對綠營擁有中央資源、已積極布局的對手，國民黨更該謹慎、務實、冷靜評估。

吳顯森表示，黨有選舉的機制，沒有理由一定是某人要參選就一定某人，有兩人以上就採初選，不能有黑箱作業，他也說，若是協調產生，楊瓊瓔不選，他就有沒有話可說，但楊瓊瓔要選，黨中央就公平，2個兒子吳呈賢及吳建德立場跟他一樣。

蘇柏興說，昨（2）日已經把地方的想法轉達給中央黨部，目前尚未有回應；但中央黨部已有提名辦法，若要參選者超過2位，就會先進行協調，若協調未成，就進行民調初選。

至於「徵召」一事，蘇柏興坦言「不太可能」，因為已有黨員表態意願，只有黨中央認為該縣市屬於特殊狀況時才會改徵召。他也補充，楊瓊瓔是2屆省議員、7屆的資深立委，江啟臣是現任立院副院長、且曾擔任國民黨主席，兩位都是強棒，但黨的立場要公平公正。

