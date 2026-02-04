台中市長人選藍營難產！盧秀燕：愈快愈好事不宜遲

2026台中市長選戰，國民黨內「姊弟相爭」還未落幕，對此現任市長盧秀燕今（4日）受訪時表示，「愈快愈好，事不宜遲」。

台中市長盧秀燕 訪視消防局第二救災救護大隊谷關分隊（報系資料照）

台中市政府啟動「和平專案」為期2天，盧秀燕市長上午前往消防局第二救災救護大隊谷關分隊視訪，由於該轄區涵蓋的範圍包括松鶴、哈崙台等知名部落，以及高人氣的「谷關七雄」，險峻的地勢，一直以來經常發生複雜的山域事故，救災挑戰極高。盧秀燕除了感謝第一線人員付出，同時期盼警消人員「有備無患、無案可辦」。

至於被問到台中市長人選部分，盧秀燕同樣以8字回應，「愈快愈好，事不宜遲」。

而包括楊瓊瓔以及江啟臣兩人，對於黨中央的協調均表示，「把競爭交給制度，把結果交給民主，把團結留給台中」。

