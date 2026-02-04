台中市長人選這時出爐？江啟臣、楊瓊瓔深夜突發聲：讓姊弟之爭回正軌

2026年九合一大選投票將在11月28日登場，各陣營縣市長人選陸續出爐，中台灣向來被視為地方大選指標選區，面對民進黨立委何欣純早早定於一尊，國民黨台中市長盧秀燕的接班人選卻遲未定案。如今傳出國民黨將採取「全民調」，初選結果預計3月才會出爐。有意參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔3日皆在臉書發布影片、貼文，表達立場。

1日表示已簽屬黨中央的協議方案的江啟臣，3日晚間再於臉書發布影片，他表示，最近一段時間因台中市長候選人（參選人）未定，引發基層黨員憂心、支持者焦慮、地方傳言四起，黨員最需要的是方向，不是猜忌；他更表示，民主的價值不在於避免競爭，在於讓競爭有出口，也才能讓「姐弟之爭」回歸該有的位置。江啟臣說，楊瓊瓔是她敬重的前輩，對台中的付出，無人能抹滅。江啟臣強調，他們之間從來不是零的競爭，不同階段的同行者，他願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給台中。

楊瓊瓔：認同江啟臣「 台中贏更重要」的說法 ​

楊瓊瓔3日也在臉書發文表示，她是從基層一路走上來的任，可以理解基層黨員因為市長人選未定的不安，江啟臣所說的「台中贏，比個人贏更重要」，她認同這句話，相信兩人都是希望台中更好，民主價值不是不要競爭，而是要讓競爭有制度、有規矩，最後回到團結，「競爭不是對立，而是一種接力！」相信黨中央有足夠的智慧，會有公平的制度，在適合的時機讓這份不確定告一段落。她強調，無論制度怎麼安排，都會和江啟臣一同努力，把競爭交給制度；把結果交給民主；把團結留給台中。

另據《中央社》報導，媒體問及兩人是否有高度共識，江啟臣表示，尚未細看楊瓊瓔的發文，但若大家都認同，就朝這個方向邁進。楊瓊瓔則回應，一切都回歸黨的制度，她願意接受檢驗，相信黨中央一定有足夠的智慧與公平的制度，讓現階不確定告一段落​。

