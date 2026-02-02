台中市長人選難定案 江啟臣公開喊話：已簽署同意黨中央協議 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

2026地方大選，藍營台中市長候選人外界關注，立法院副院長江啟臣1日深夜發文表示，黨中央已將協議方案傳給他與立委楊瓊瓔，他也簽署同意，盼黨內團結啟程，讓台中昂首前行。

「尊重黨中央，我同意黨中央提名協議。」江啟臣指出，台中市長盧秀燕呼籲要1月底前決定人選一事，確定已經不可能，他每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，但他只能微笑以對、盡力安撫。

江啟臣說，過去他已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局。他說明，之後盧秀燕也再次表達希望提名不要超過2月19日，因為眾人共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。

江啟臣表示，雖然尚未收到第2次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方，其內容雖然不能如盧秀燕建議的2月19日前完成提名，也與他期待的越快越好有很大落差，但他一定落實尊重黨中央的承諾。故他也公開宣布，已簽署同意黨中央的協議事項，願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給台中。

江啟臣強調，台中不該被焦慮綁架，國民黨也不該被等待拖慢，讓眾人一起努力，讓不確定結束，讓團結開始，讓台中昂首啟程。

據悉，「黨中央的協議事項｣中，包括用不公開的協調式全民調來決定人選，且時間點選擇在3月底前完成協調工作並提名參選人。

照片來源：取自江啟臣臉書

