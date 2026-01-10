台中市長人選 藍16日首次協商

清水女兒、藍委楊瓊瓔（左三）10日邀請國民黨主席鄭麗文（左四）、台中市長盧秀燕（左五）、立法院長韓國瑜（右二）等藍營大咖，參加台中市清水區玉京天公祖總廟龍柱大典。（温予菱攝）

藍營台中市長提名姐弟登山戰況激烈，16日將首次協商，台中市長盧秀燕10日呼籲，黨中央在1月底前定下人選，如此不僅能讓參選人更多時間去跟市民請託，也能緩解支持者焦慮；國民黨主席鄭麗文則稱，將視16日協調結果再作打算。

台中市民政局昨於玉京天公祖總廟舉行龍鳳呈瑞龍柱完成大典，清水女兒楊瓊瓔廣邀鄭麗文、盧秀燕、韓國瑜、國民黨最高顧問王金平、江啟臣等藍營大咖出席與會。

由於目前江、楊爭取台中市長黨內提名形成僵局，盧秀燕表示，距離大選僅剩10個月，希望黨內能夠在1月底前定下台中市長參選人，不僅能讓參選人更多時間去跟市民請託，也能緩解支持者焦慮。

廣告 廣告

鄭麗文說，周五（16日）將展開第一次協調會，並由中央黨部、台中市地方黨部以及2位潛在參選人共同參與，也強調國民黨一切會按照頒布的提名辦法進行，現階段將視協調結果，再作後續打算。

擔任清水大廟大典東道主的楊瓊瓔，先接待盧秀燕、鄭麗文入座，並將2人位置安排在旁，3人頻頻交頭接耳、笑聲不斷。江啟臣與韓國瑜則是在大甲鎮瀾宮發完春聯後才趕抵現場，楊、江碰面時楊瓊瓔先向江打招呼簽名、披上紅彩帶，隨即雙手合十向江致歉，表示因為僅有36個擲筊（位置），江僅能在台下觀禮無法上台。

座位安排也因棚架立柱影響，江啟臣與立法院國民黨團總召傅崐萁坐於隔壁棚，與鄭麗文、盧秀燕不同區，加上江抵達時間與鄭交錯、兩區相隔一段距離，鄭、江直至活動結束皆無互動。

不過，韓國瑜趁著龍柱大典結束後的致詞空檔，移駕至江啟臣隔壁坐下，並將僅台上36人所持有代表幸福的綵球贈送江，希望他能馬上幸運，楊瓊瓔隨後也與江寒暄，感謝他的到來。