台中市長人選16日協調「江啟臣未收通知」？陳偉杰籲黨中央「這件事」！

論壇中心／綜合報導

國民黨台中市長目前有立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔表態爭取，而國民黨打算先進行協調，不過協調的日期也疑似讓兩人產生心結，國民黨中央提出16日進行協調，但江啟臣受訪表示，16日是黨部直接告知他立委楊瓊瓔最快16日有空，並未再有詳細告知時間地點。對此，國民黨新北市議員陳偉杰在《頭家來開講》節目上還原整個過程。

陳偉杰表示，「大家都希望趕快進行協調，江啟臣去年就先拋出希望12月25日進行協調，但楊瓊瓔委員因行程太多所以沒有正面回應，直到昨日傳出1月16日要進行協調，江啟臣才說完全沒有收到通知，甚至江啟臣辦公室還昨天晚上7點才收到黨中央的正式開會通知，這中間的溝通有一點落差，不管黨中央或是台中市黨部針對這個事情的安排，應該更加的細膩。」

，江啟臣也說，黨部告知對方說最快有時間是16日，但卻沒有問江啟臣當天是否有空，且沒有後續，也未講時間地點，沒想到就突然定案了。

