台中市長任期倒數最後一年！下一步參選總統？ 盧秀燕話中有話：不用急著幫我找工作

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中市長盧秀燕市長任期倒數最後一年，下一步是否更進一步參選總統？備受政壇關注。盧秀燕24日出席施政7週年記者會時強調，自己任期還有一年，感謝大家對她有所期待，但先「不用急著幫她找工作」，她會有始有終，把握機會把市民家人照顧好，努力奮鬥到最後一秒。

盧秀燕率領全體市府團隊向民代、市府同仁、區長及市政顧問及廣大的市民家人深深一鞠躬，感謝各界的鞭策與支持。（圖／市府提供）

盧秀燕指出，市民支持她成為台中升格直轄市首位女性市長，更打破政壇魔咒連任、創造歷史，她身懷感激，也是她這幾年來不為外界各種勸進所動的最大原因，並進一步秉持三大核心精神，以媽媽心治理市政：

盧秀燕也回顧，她在第一年就職典禮上許下的諾言，以「顧家最重要的三件事」巧妙比喻市政治理，感謝市民家人一路相挺與支持，她將為台中奮鬥到最後一秒鐘。她也率領全體市府團隊向民代、市府同仁、區長及市政顧問及廣大的市民家人深深一鞠躬，感謝各界的鞭策與支持。

針對上任以來的施政成果，盧秀燕細數，包含改善空污、恢復老人健保補助、公托親子館倍增與六都唯一免費復康巴士，包含教育預算7年來佔比都是六都第一，讓市民有感；而且將家裡的缺補起來，讓台中過去缺乏或蓋不起來的建設逐一完工啟用，包含綠美圖落成啟用、台中國際會展中心開館營運、大智路打通，以及「看不見的建設」污水處理成長率六都之首等，特別感謝這座城市許多無名英雄。

盧秀燕表示，她解決台中這個大家庭的困難與危機，不僅於新冠疫情期間勇奪全國防疫第一名佳績，面對氣爆、豬瘟及美國關稅三大挑戰順利度過危機，守住台中也守住台灣，讓市民安居樂業。

