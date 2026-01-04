台中市長兩強相爭！國民黨傳16日協調 江啟臣：未接獲通知

【記者鮮明／台中報導】下屆台中市長選舉，國民黨立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均全力爭取提名，傳出國民黨中央有意在本月16日正式邀集2人進行協調。江啟臣今（4日）上午前往大坑爬山爭取曝光度，他說尚未收到通知，但希望「越快越好」。

江啟臣說，上個月黨中央有問他協調的時間，他說越快越好，也提到聖誕節的時候可以，但後來時間沒有辦法喬攏，至於黨中央將於16日協調之事，他並不知道，至今尚未接獲正式通知，可能是媒體報導。

對於楊瓊瓔很積極的跑行程是否感受到壓力？江啟臣說，跑行程每天都在跑，最重要的是要有自己的步調，每個人都有自己的目標和節奏，過去這一年多來他擔任立法院副院長，在做的事情就是服務大台中，告訴市民願景及期待是什麼，並朝向落實這個願景。

江啟臣上午在立委羅廷瑋、市議員沈佑蓮等人陪同下前往大坑健行爬山，一路上向市民、攤商打招呼問好，獲得熱烈回應。江啟臣說，目前台中市共有超過 65條登山步道，總長約 113.95公里，未來將升級步道設施、落實低碳旅遊、帶動在地產值，全力推動步道旅遊。

江啟臣一早到大坑爬山，向市民打招呼問好。民眾提供

