台中市長再度鞠躬道歉 綠議員批大官接連出包「承認做錯嗎？」盧秀燕低頭：概括承受

綠議員批市長無能、承認做錯嗎？台中市長盧秀燕低頭概括承受。

台中市議會今（7日）進行非洲豬瘟專題報告，現場果如預期砲聲隆隆！綠營議員群起砲轟市長盧秀燕連任領導失能、識人不明，大官連連出包，又神隱切割、政治算計。藍白營和無黨籍議員則力挺盧市長，為盧團隊拍手鼓掌、予以肯定。其中民眾黨市議員江和樹一改先前抨擊、挺盧「這就是人民要的政府」，被外界譏諷是「牆頭『草』」。

今上午台中市議會進行施政報告，台中市長盧秀燕起身再鞠躬道歉，她說「造成大家擔心，我必須承受，深深自責，對社會表示道歉。」不過盧強調，「台灣自己不會長出非洲豬瘟，一定是外來的！」

廣告 廣告

民進黨市議員陳俞融批評，市長盧秀燕第二任期內「問題大官連環爆」，先是研考會主委劉彥澧、地政局長吳存金，如今環保局長陳宏益、農業局長張敬昌、動保處長連續下台，表示盧秀燕的團隊早已出現問題，這是指揮官盧秀燕領導無能、識人不明的結果，導致台中成為全台唯一非洲豬瘟破口。

民進黨議員陳淑華批市府提出的非洲豬瘟專題報告，漏洞百出、數字錯誤，還被王姓獸醫佐打臉稱與事實不符。議員李天生也說，現在的廚餘問題怎辦？文山、烏日焚化爐每天都在燒廚餘，排擠該燒的300噸垃圾放哪裡？議員林德宇逼問盧「是不是做錯了？如果不是，為何官員要下台？」盧則堅持說「是做得不夠好。」

7日台中市議會施政報告，台中市長盧秀燕再度鞠躬道歉。

許多藍白及無黨籍議員則發言相挺盧及所屬團隊。國民黨市議員黃馨慧表示，從萊豬開始，中央政府一再強調「邊境防線是防疫的第一道關卡」。然而在海關查驗與防檢機制中，抽驗比例卻長期偏低。議員劉士州也說，中央系統失靈，卻要地方負責監控，而照片根本看不出溫度、時間，整個把關不完整。

無黨籍議員陳廷秀則說，邊境的防疫不周延，市府也有監控不周之處，各打五十大板。不過現在台中官員都下台，但中央又負了甚麼責任？請大家「不要把防疫當作秀，台中人只會自己人罵自己人！」連原本發生非洲豬瘟之初，發言「盧秀燕對不起所有的台灣人，這是事實」的民眾黨議員江和樹，也改口說「市長媽媽道歉了，中央呢？」大讚盧秀燕道歉「這就是人民要的政府」，反嗆中央不用道歉嗎。由於風向轉得太快，被外界譏諷是「牆頭『草』」！

更多鏡週刊報導

「媽媽做不好，一樣要檢討改進！」 台中市長盧秀燕終於鞠躬道歉

台中非洲豬瘟案市府懲處開鍘 2局長1處長即日起免職

今起禁制令解除 農業部次長杜文珍：請大家支持台灣美味豬肉 台中市長盧秀燕：任務達成