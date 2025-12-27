台中市長初選挺誰？ 盧秀燕不表態：黨有公平機制

台北市 / 綜合報導

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔，目前表態爭取出戰2026台中市長，現任市長盧秀燕有沒有屬意對象，她始終沒有鬆口。楊瓊瓔與江啟臣的競爭已經白熱化，江啟臣甚至在耶誕節，拜訪前台中市長胡志強尋求支持，更呼籲黨中央加快協調速度，相較藍營人選喬不攏，綠營方面早早定於一尊，由立委何欣純出戰，已經開始佈局基層組織，不過何欣純被問到，會不會辭掉立委拚選戰，則回應目前沒規劃。

藍營台中市長提名協調中，台中市長盧秀燕現身，國民黨中央委員選舉投票，2026台中市長選戰，藍營還在整合階段，表態想選的立委楊瓊瓔，一早就和盧秀燕黏緊緊，被問到市長選戰要挺誰，盧秀燕先是看了旁邊的楊瓊瓔一眼，接著立刻把焦點，轉往後方的立委黃健豪。

台中市長盧秀燕VS.立委(國)黃健豪說：「我知道妳已經報名了，健豪你有要報名嗎，審慎評估先籌錢，你滿30歲了嗎，滿了滿了。」盧秀燕巧妙迴避選戰議題，除了楊瓊瓔，立法院副院長江啟臣也表態，要爭取台中市長提名，2選1盧秀燕要挺誰，依舊四兩撥千金。

台中市長盧秀燕說：「我相信黨有一個公平的機制，公平公開的機制一定能夠選出最強最好的候選人。」最強人選會是誰，藍營黨內定調用協調代替初選，江啟臣也喊話黨中央要盡快，同時爭取前台中市長胡志強支持，要兌現8年前的承諾。

立法院副院長江啟臣說：「所以希望黨中央能夠儘速來進行相關黨內協調工作。」藍營人選兜不攏，民進黨方面早早定於一尊，由資深立委何欣純出戰，就連團隊和基層組織已經著手佈局，準備全力一搏，不過何欣純被問到會不會辭掉立委拚選戰。

立委(民)何欣純說：「我現在還沒想到，未來我們在看如何怎樣再說。」相較於國民黨上演，楊瓊瓔與江啟臣「姐弟之爭」，何欣純心無懸念，提前備戰全力衝刺。

