台中市長初選！盧秀燕指3月民調「太晚」 鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

台中市長初選競爭激烈，國民黨昨日表示將儘速邀集2人，挑定3家民調機構和檔期，擬於3月底前最後一週完成民調作業；不過，台中市長盧秀燕則認為，若3月底再辦民調太晚了。對此，國民黨主席鄭麗文今（8日）受訪指出，初選規則行之有年，大家如果對制度有意見，歡迎公開討論，未來也都可以進行改革，但現在要改是不可能的，因為國民黨不會因人設事，絕不會為了某個候選人來量身訂做，大家一視同仁。

鄭麗文上午陪同國民黨屏東縣長參選人蘇清泉發春聯，接受媒體聯訪時被問及台中市長與新竹縣長初選爭議，鄭麗文表示，國民黨一定要回歸制度，一切按照制度走，公正、公平、公開的制度已經開始了，如果大家對制度本身有意見，國民黨絕對是一個完全開放，可以討論、改革的政黨，但現在已經進入競選過程，競爭已經開始，遊戲規則不可能在這時候改，所以會按照公開的遊戲規則按部就班地走。

鄭麗文指出，初選規則行之有年，不是臨時制定，大家如果對制度有意見，歡迎公開討論，未來也都可以進行改革，黨內都有既定的民主程序，這沒有問題。但現在要改是不可能的，因為國民黨不會因人設事，絕不會為了某個候選人來量身訂做，大家一視同仁。

鄭麗文也說，黨主席這個工作本來就不討好，但是要不偏不倚，這就是國民黨要走的遠的先決條件，不管台中市、新竹縣，大家都要共同了解，國民黨不能再親痛仇快、辜負選民期盼，希望大家共同支持、遵守的遊戲規則。

