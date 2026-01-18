台中市長初選"藍姐弟破裂" 江啟臣:盼1月底人選敲定

中部中心／黃毓倫、李柏瑾、林賢明 台中報導

台中市長選戰打得火熱，藍營持續上演姊弟之爭，立法院副院長江啓臣，立委楊瓊瓔兩人爭出線，日前協調破局。江啟臣說基層很焦慮，希望一月底前，定於一尊，但楊瓊瓔希望再度協調，大批網友湧入楊瓊瓔粉專勸退。至於綠營這邊，立委何欣純合體蔡其昌，發放台灣尚勇春聯，爭取選民支持。

民進黨台中市長參選人何欣純，合體立委蔡其昌，來到宮廟發放台灣尚勇春聯，鄉親要求簽名、合照來者不拒，展現親和力。何欣純穩紮穩打，早早就開始規劃選戰策略，反觀對手陣營國民黨遲遲還沒擬定人選，姊弟之爭、僵持不下。

台中市長參選人（民）何欣純：「不管他們內部，他們的政黨內部如何協調，我還是持續走我的路，讓台中人看見讓台中人信任，支持何欣純，我們一定會贏。」

秉持台灣尚勇精神，何欣純有信心會贏。藍營誰來接棒盧秀燕角逐市長大位呢？立法院副院長江啟臣，還有資深立委楊瓊瓔，兩位都想爭取機會出線，但16日雙方協商宣告破局。18日清晨兩人同台，替馬拉松活動鳴槍，表面上一團和氣，然而檯面下，已經在打空戰。





江啓臣勤跑基層，走入人群發放春聯，爭取選民支持。（圖／民視新聞）









大批網友湧入楊瓊瓔臉書粉專勸退，有人奉勸楊瓊瓔，台中需要強棒江啓臣，你不要再亂了，還有人說如果你出來選，保證台中市長絕對是何欣純，不過，也有少數網友，留言支持楊瓊瓔參選台中市長。

立法院副院長江啟臣：「隨著時間越來越靠近，（基層）一定會緊張會焦慮，希望趕快能夠定於一尊，所以為什麼包括盧市長，其實之前受訪的時候也對外說，希望黨中央能夠在月底以前，就市長提名的部分的參選人，能夠趕快定於一尊。」

立委（國）楊瓊瓔：「協調當中很重要的一個機制，讓大家清楚、公平，選出一個最有能力，而且最能團結的，台中市長的候選人。」





楊瓊瓔希望可以進行二次協調，靜待黨中央通知。（圖／民視新聞）









楊瓊瓔回應，能夠理解基層焦慮，但她強調，還是希望能在公平機制下選出參選人。姊弟之爭誰也不願退讓，靜待黨中央安排二次協調！





