台中市長協調破局 鄭麗文：協調不出人選就回歸黨的辦法

國民黨黨主席鄭麗文（前排左二）17日下午南下高雄市黨部「黨員Reset拓點計畫」活動。（紀爰攝）

國民黨黨主席鄭麗文（前排左）17日下午南下高雄市黨部「黨員Reset拓點計畫」活動，與國民黨立委柯志恩（前排右）合影。（紀爰攝）

國民黨黨主席鄭麗文17日下午南下高雄市黨部「黨員Reset拓點計畫」活動。（紀爰攝）

國民黨主席鄭麗文17日南下高雄市黨部「黨員Reset拓點計畫」活動，對於台中市長協調破局，她表示，不管每個選區狀況如何，都會按照提名辦法步驟執行，會以協調為優先；日前國共論壇傳出要在月底復辦，鄭麗文則表示，只要確定，都會透過記者會說明；至於朱立倫辦公室幫忙販售募款小物「萊爾校長紓壓球」，鄭麗文回應「都很感謝」。

對於藍營台中、新北市長初選提名整合問題，鄭麗文表示，國民黨是尊重制度的政黨，不論每個選區狀況如何，都會按照中央黨部所公布的提名辦法，按照步驟執行，每個選區都是以協調為優先，她強調「協調不成並非整合不成」，若未能透過內部協調決定人選，就會回歸黨的辦法來做初選。藍白合也一樣，藍營候選人確定後，就會立即與民眾黨做協調。

有關國共論壇傳出要在月底復辦，鄭麗文說，只要確定都會透過記者會說明，她指出，全世界都關注兩岸和平穩定，因為台海絕對不能發生戰事，她幾乎每天都會接待很多國際外賓，大家的心情都是希望避免兩岸有軍事衝突，我們不希望台灣淪為戰場。只要回歸九二共識，反對台獨，兩岸就能春暖花開。

對於朱立倫辦公室協助販售滯銷的藍營募款小物「萊爾校長紓壓球」，被問及是否感謝朱立倫？鄭麗文笑說「所有的支持都很感謝！」，她強調，大家都知道國民黨慘澹經營，每天都被民進黨想盡辦法想團滅，盼各路愛黨人士多支持，包括萊爾校長周邊商品需要大家實質支持，因為選舉選戰很需要糧草。

