台中市長協調破局 鄭麗文：黨內協調不成就初選

國民黨主席鄭麗文 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 國民黨台中市長候選人昨日協調破局，江啟臣、楊瓊瓔互不退讓，國民黨主席鄭麗文今(17)日表示，協調不成就按照黨的辦法進行初選。跟民眾黨也是一樣，國民黨一定先推出自己候選人，然後雙方組成兩黨平台，透過兩黨都同意的公開機制，最後可能進行公開的民調來整合。

鄭麗文下午出席「高雄黨員Reset拓點」活動。

對於國民黨內部分縣市，包括新北市、台中市都發現整合不是很順利，鄭麗文說，他們一定是一個尊重製度的政黨，所以不管每一個選區的狀況是如何，都會按照中央黨部所公佈的提名辦法，按照步驟一步一步地走，所以基本上他們在每一個選區都是以協調為優先，所以協調不成，就是說沒有辦法透過內部的協調來決定人選，就會進行初選。

鄭麗文說，譬如說現在應該是新竹縣確定會進行初選，他們就會回歸黨的選舉的提名辦法來進行初選，所以不管是剛剛提到的幾個選區，皆是如此。有關於藍白合也是一樣，就是說等到國民黨的候選人確定產生了之後，就會立即跟民眾黨開始進行兩黨的平台，先透過協調，然後透過兩黨都能夠同意的公平公開的機制，最後也有可能會進行公開的民調來進行最後藍白的整合。

鄭麗文說，譬如說嘉義市是如此，國民黨會先決定黨提名的同志之後，就會立即跟民眾黨來開始進行協調的步驟。

