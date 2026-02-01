台中市長參選人未定江啟臣說基層急 楊瓊瓔回應了

國民黨至今未決定下屆台中市長參選人，想選的立法院副院長江啟臣今天說基層心急，沒時間可以等；立委楊瓊瓔今天表示，對於黨內市長提名與相關評估，她也希望能趕快定於一尊，但國民黨最重視的就是制度、公平與團結。

江啟臣今天向國民黨中央喊話，基層心急，希望下屆台中市長參選人定案，愈快愈好，離選舉剩不到10個月，沒時間可以等。

楊瓊瓔今天在豐原市場送春聯和拜票，她說對於黨內市長提名與相關評估，她也希望能趕快定於一尊，但她強調，國民黨最重視的就是制度、公平與團結，她也始終依循既有機制，尊重黨的決策程序。唯有在公開、透明、讓基層安心的前提下，所產生的結果，才能真正凝聚共識，也才能贏得選民的信任。

