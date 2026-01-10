中部中心 ／ 中部綜合報導

立法院副院長江啟臣合體韓國瑜，在大甲鎮瀾宮發送春聯，拉抬聲勢助攻，國民黨台中市長人選，將在16號協調。而民進黨參選人何欣純，則是進行市政座談，直接和選民面對面，端政策牛肉，跟藍營拚戰。





台中市長國民黨「姊弟之爭」 民進黨何欣純端政策牛肉

王義川拉抬市議員也強調中市選戰不缺席 將協助何欣純。（圖／民視新聞）





立委王義川，陪著市議員參選人曾咨耀前進北屯市場掃街發春聯，阿川人氣旺的不得了，一邊拉抬議員參選人，也沒忘了，台中市長選戰，他說，不會缺席。曾當過台中市交通局長，熟悉台中市政，細數台中市這些年的市政停滯，將協助何欣純打選戰，而主帥，也得深入基層拚戰，直接和選民面對面，批評中市府的廚餘之亂，也端政策牛肉。

藍營上演姊弟之爭 楊瓊瓔還替江啟臣披上彩帶 上演團結和諧。（圖／翻攝畫面）





相較於，民進黨人選，早早定於一尊，國民黨還在上演姊弟之爭，江啟臣抵達清水天公廟大典活動會場，楊瓊瓔還幫忙披上彩帶，象徵合作團結，只是誰要來選市長？江啟臣找來韓國瑜合體發春聯助攻，藍營台中市長誰來選？預計16日黨內協調。





